قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يفوز على السعودية برباعية نظيفة وديا استعدادا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يفوز على السعودية برباعية نظيفة وديا استعدادا لكأس العالم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب مصر الفوز على منتخب السعودية بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل إسلام عيسى الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 4 من انطلاق  المباراة بعد تمريرة سحرية من أحمد سيد زيزو ليعلن عن تقدم المنتخب بهدف نظيف.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16 من رأسية رائعة من عرضية محمد هاني.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 44 بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور  ليضعها فوق حارس المرمى.

وأضاف عمر مرموش الهدف الرابع في الدقيقة 56 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وخلال اللقاء تم تجربة لاعبين المنتخب جميعا بتغييرات خلال المباراة، وشهد اللقاء الظهور الأول للاعب هيثم حسن وعودة محمد عبد المنعم للمشاركة مع المنتخب بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، تشكيل الفراعنة في المباراة الودية أمام السعودية استعدادا لكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطني في ودية السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح
الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود تريزيجيه ، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسي.

الهجوم: عمر مرموش

علي دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد.

تشكيل السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية عن تشكيل مواجهة منتخب مصر الودية، التي جمعت المنتخبين على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب السعودية علي النحو التالي:  

- حراسة المرمى: نواف العقيدي.

- الدفاع: سعود عيد الحميد، عبد الإله العمري، حسن كادش وعلي لاجامي.

- الوسط: أيمن يحيي، محمد كنو ومصعب الجوير.

- الهجوم: سلمان الفرج، خالد الغنام وفراس البريكان. 


 

منتخب مصر منتخب السعودية كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ترشيحاتنا

الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد

فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم

نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا

طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد