العيب في توروب.. مهيب عبد الهادي يبعث رسالة لمدرب الأهلي

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بأداء منتخب مصر بعد فوزه الكبير على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك لمنتخب مصر على فوز مستحق، وهارد لك لمنتخب السعودية، عنده أفضل من كده كتير. نجوم المباراة زيزو وإمام عاشور وتريزيجيه أظهروا قدراتهم الحقيقية لما لعبوا مع مدرب جاد مثل حسام حسن، وهذا يثبت أن العيب في توروب وليس في أحد آخر. الحمد لله، كنا على حق منذ البداية حين قلنا إن توروب مدرب على قدر إمكانياته."

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.