باحث سياسي: الأمن العراقي أحبط تمركز إسرائيل في صحراء النخيب وأمريكا خالفت اتفاقاتها

كشف صباح العكيلي، الباحث في الشأن السياسي، تفاصيل إحباط القوات الأمنية العراقية لمحاولة تمركز قوة تابعة للكيان الإسرائيلي في منطقة صحراء النخيب جنوبي العراق، مؤكداً في الوقت ذاته وجود ضغوط أمريكية مكثفة على حكومة علي الزيدي الجديدة لاستبعاد أي تمثيل للفصائل المسلحة في الكابينة الوزارية.

وأوضح صباح العكيلي في تصريحات هاتفية مع الاعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الأنباء التي تداولتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وصحف عبرية حول محاولة إنزال إسرائيلي في صحراء العراق تعود لحدث سابق تزامن مع ذروة المواجهات بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبين صباح العكيلي أن القوات الأمنية العراقية تحركت بناءً على بلاغ من أحد رعاة الأغنام في المنطقة، ونجحت في معالجة الموقف وإحباط محاولة القوة الإسرائيلية التي كانت تهدف إلى التمركز في المنطقة لغايات "التجسس"، مشيراً إلى أن البيانات الرسمية لم تسمِّ الجهة صراحة، إلا أن المعطيات وتواتر الأخبار تؤكد أنها قوة تابعة للعدو الإسرائيلي.

ووجه صباح العكيلي انتقادات حادة للجانب الأمريكي، معتبراً أنه خالف "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" التي تلزم واشنطن بالحفاظ على سيادة العراق وأجوائه وحدوده، وأضاف أن هذه الحادثة سبقتها خروقات إسرائيلية متعددة استهدفت مقرات للحشد الشعبي والقوات الأمنية، واصفاً موقف الحكومة العراقية إزاء هذه الانتهاكات بـ "الضعيف".

