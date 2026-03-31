شوبير يوجّه نصائح للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إسبانيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير بعض النصائح للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة منتخب إسبانيا في المباراة الودية المقرر إقامتها اليوم ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم.

ووجه شوبير نصائح للاعبين الشباب مثل إبراهيم عادل ومصطفى محمد، داعيًا الأول للوصول إلى أفضل مستوياته، رغم أن تجربة احترافه مع نادي الجزيرة الإماراتي لم تكن موفقة لكن يستطيع أن يتوهج مرة أخرى في ناديه الجديد الأوروبي نورشلاند خاصة أنه نجح في تسجيل اول أهدافه مع الفريق.

وأعتبر شوبير مصطفى محمد، لاعبًا ممتازًا لكنه بحاجة إلى استعادة الحافز والشغف في التدريبات، مؤكداً ضرورة العودة إلى الانضباط والعمل الجاد لإثبات نفسه على المستويين المحلي والدولي

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، تم استدعاء الحارس جوان جارسيا، لقائمة “لاروخا” بشكل مفاجئ، بعد استبعاده من المباراة الودية السابقة أمام صربيا، وذلك لتعويض غياب المصاب مارتن زوبيميندي.

وتزداد حساسية الموقف بالنسبة لجارسيا، نظرًا لإقامة المباراة على ملعب فريقه السابق إسبانيول، حيث تربطه علاقة متوترة مع جماهير النادي عقب انتقاله إلى برشلونة الصيف الماضي.

وسبق أن واجه الحارس استقبالًا عدائيًا من جماهير إسبانيول خلال ظهوره الأول على ملعبهم بعد الرحيل، ما يجعل احتمالية تعرضه لصافرات الاستهجان واردة حال مشاركته في اللقاء.

ومن المنتظر أن يحسم دي لافوينتي قراره النهائي بشأن إشراك جارسيا، في ظل تواجد عدد من الحراس ضمن القائمة، أبرزهم أوناي سيمون وديفيد رايا.

وتضم قائمة إسبانيا مجموعة من النجوم، على رأسهم لامين يامال، بيدري، فيران توريس، وميكيل أويارزابال، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا داخل وخارج المستطيل الأخضر.