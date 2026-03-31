وكيل زيزو لـ شوبير : اللوائح تضمن حقوق اللاعب والزمالك يملك حق التصعيد

قال الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إنه ينقل تصريحات عن كابتن السيد أحمد مصطفى، وكيل اللاعب أحمد مصطفى زيزو، بشأن شكوى الأخير ضد الزمالك.



وأوضح شوبير أن وكيل زيزو أكد ثقته في أن الاتحاد المصري لكرة القدم سينصف اللاعب، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لم يصدر أي حكم رسمي في القضية حتى الآن، وأن كل ما يتم تداوله غير دقيق.



وأضاف أن موقف اللاعب لا يزال قيد الدراسة ولم يتم حسمه، لافتًا إلى أن اللوائح تكفل حقوق جميع الأطراف، كما يحق لنادي الزمالك اللجوء إلى الجهات الدولية أو المحكمة الرياضية حال صدور قرار نهائي.

وأشار شوبير إلى أن الحديث عن صدور حكم أو تفاصيله في الوقت الحالي سابق لأوانه، مؤكدًا عدم وجود أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن نتيجة الشكوى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إثارة مثل هذه الأمور في الوقت الحالي قد تؤدي إلى تشتيت غير ضروري، خاصة في ظل ارتباط المنتخب الوطني بفترة مهمة من المعسكرات والمباريات.