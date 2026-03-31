إبراهيم عبد الجواد : موقف زيزو هو الأقوى في الشكويين المتعلقتين بأزمته مع الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على شكوى زيزو في نادي الزمالك بسبب مستحقاته ومطالبة الزمالك للاعب بنسبة من إعلاناته مع الأهلي.



وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار بشأن قضية الزمالك وزيزو.. وسيكون هناك حق الاستئناف للطرف المتضرر مع صدور القرار.

وتابع :" موقف زيزو هو الأقوى في الشكويين المتعلقتين بأزمته مع الزمالك.



ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، عقب خوض ودية الشرقية للدخان بالإسكندرية التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الشرقية للدخان بالإسكندرية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة.