محمد إبراهيم: موسم الزمالك مهدد بسبب الإجهاد.. وأخطاء التحكيم قد تُنهي المشوار

أبدى محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، قلقه على فريق الكرة فيما تبقى من الموسم بمباريات الدوري والكونفدرالية.

قال محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، المرحلة المُقبلة صعبة وبالفعل أنا قلق على موسم الزمالك بسبب الضغط والإجهاد الذي قد يعاني منه اللاعبين.

وتابع، قد يكون الفريق خارج الخدمة في أي مباراة من المباريات الحاسمة، أو خطأ تحكيمي قد يتعرض له الفريق ينهي موسم الزمالك.

وأكد لاعب وسط الزمالك السابق، أن هدفه هو العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المُقبل، والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأبدى محمد إبراهيم تعجبه من استبعاد محمد شحاتة ومحمد إسماعيل من قائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن مشاركة عمر مرموش في مركز المهاجم الصريح يضعف من فرص مشاركة ناصر منسي في ودية مصر وإسبانيا رغم أحقيته في التواجد ضمن قائمة الفراعنة بكأس العالم.