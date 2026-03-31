جلسة استماع خلال أيام.. الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم لـ زيزو

نفى الإعلامي خالد الغندور عن مصدر بنادي الزمالك صدور حكم لصالح أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق بتغريم القلعة البيضاء برقم مالي كبير فى أزمته مع اللاعب.

وأكد الغندور خلال تصريحاته ببرنامجه «ستاد المحور»، أن اتحاد الكرة لم يخطر نادي الزمالك بأى قرارات فى ملف الشكاوى المتبادلة مع أحمد مصطفى زيزو.

وأشار الغندور إلى أن هناك جلسة استماع جديدة خلال أيام سيتم تقديم مستندات جديدة تخدم موقف القلعة البيضاء فى القضية.

راحة للاعبي الزمالك

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، عقب خوض ودية الشرقية للدخان بالإسكندرية التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الشرقية للدخان بالإسكندرية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة.