الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر

عبدالحكيم أبو علم

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي اليوم بلقب دوري السوبر للمرة 42 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.
وأقيمت المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على صالة حسن مصطفى، وقدم الفريق أداء قويًّا على مستوى حوائط الصد والضربات القوية، ليحافظ على لقب الدوري.
تقدم فريق سيدات الأهلي على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 29-27 بعد أداء شهد ندية كبيرة من الطرفين، ثم واصل الأهلي تقدمه في الشوط الثاني وفاز بنتيجة 25-14، قبل أن يحسم «سيدات طائرة الأهلي» اللقب بالتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-16، ويحقق بطولة الدوري للموسم 31 على التوالي.
هذا ويعد التتويج بالدوري اليوم هو اللقب الرابع هذا الموسم لسيدات الطائرة، بعد حصد دوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر.

ميار خليفة: مساندة الجماهير وراء الفوز  ‎
ميار خليفة، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي أعربت عن سعادتها الشديدة بعد التتويج بلقب دوري السوبر، عقب الفوز ‏على الزمالك،وقالت ميار إن التتويج بالدوري جاء بعد مجهود كبير من اللاعبات طوال الموسم وإصرارهن على تحقيق البطولة بدون هزيمة‎.‎
وأكدت: حققنا أربع بطولات حتى الآن وتنتظرنا منافسة كبيرة في بطولة إفريقيا التي نرغب في استعادتها والاحتفال مع ‏جماهير الأهلي‎.‎
واختتمت: مساندة الجماهير للجهاز الفني واللاعبات طوال الموسم كان لها مفعول السحر لدى الجميع، خاصة الرسائل الإيجابية ‏والتحفيز المستمر قبل مواجهة الزمالك ومن ثم الفوز بلقب الدوري‎.‎


دانا شوقي: حققنا إنجازًا تاريخيًّا
دانا شوقي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، أكدت أن التتويج بلقب الدوري للموسم الـ31 على التوالي إنجاز تاريخي ‏للاعبات‎.‎

وقال دانا أن اللاعبات على قدر المسئولية، ويعرفن أهمية المباراة وقيمتها، لذلك حرصن على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني ‏والتركيز في كل نقطة خلال اللقاء، وهو ما ساعد الفريق على حسم النتيجة والبطولة في النهاية‎.‎
وتابعت حديثها أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهو ما ظهر بوضوح خلال المباراة، وأن التتويج بلقب ‏الدوري دافع قوي لتحقيق بطولة إفريقيا وختام الموسم بأفضل طريقة‎.‎

واختتمت: مباريات الزمالك دائمًا لها حسابات خاصة تتسم بالندية والقوة ولعبنا اليوم بشخصية وروح الأهلي، وهو ما كان سببًا ‏مباشرًا في الفوز بكل البطولات‎.‎


ندى حمدي: الدوري خطوة مهمة في مشوار الخماسية
وقال ندى حمدي، لاعبة الفريق أن طائرة الأهلي تسير على الطريق الصحيح للبطولات، بعد أن حقق الفريق لقب بطولة الدوري، وأصبح التركيز ‏منصبًّا على الاستعداد للبطولة الإفريقية.‏
وتابعت: حققنا أربع بطولات حتى الآن وتتبقى لنا بطولة إفريقيا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها، وقطعنا شوطًا كبيرًا نحو ‏الخماسية التاريخية‎.‎

واختتمت: سنحتفل اليوم بالدوري، وسنغلق الصفحة سريعًا من أجل الاستعداد لمنافسات بطولة إفريقيا، لأن هدفنا واضح وهو ‏عدم التفريط في أي بطولة ننافس عليها‎.‎

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
