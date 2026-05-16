تسرب سائل مشع في محطة أوناجاوا النووية باليابان

قالت شركة Tohoku Electric Power المشغلة لمحطة أوناجاوا للطاقة النووية في محافظة ميياجي اليابانية، تسربا لسائل يحتوي على مواد مشعة في وحدة التوليد الثانية بالمحطة.

قال بيان صادر عن الشركة انه جرى اكتشاف التسرب في قسم التوربينات خلال ساعات النهار.

وأوضحت الشركة أن السائل المشع كان يتسرب عبر شق في خزان تصريف مضخة المكثف، مشيرة إلى أن المفاعل كان في حالة توقف تام عن التشغيل لحظة اكتشاف الحادثة.

وأكد البيان أن السائل لم يتخط حدود المبنى، ولم يسجل أي تأثير على البيئة المحيطة.

وفي السياق ذاته، نفت الشركة أي ارتباط بين هذه الحادثة وزلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب المنطقة ذاتها في ساعات المساء، مؤكدة أن الحادثتين وقعتا بصورة مستقلة.

وتقع محطة أوناجاوا النووية على الساحل الشمالي لجزيرة هونشو، على بعد نحو 330 كيلومترا شمال شرق طوكيو، وهي في الخدمة منذ عام 1984.