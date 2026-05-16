مبيعات الأسلحة والاستقلال.. رد صادم من تايوان على تصريحات ترامب في الصين

أعلنت تايوان، يوم السبت، أنها دولة "مستقلة"، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزيرة الديمقراطية من إعلان استقلالها رسمياً.

تصريحات ترامب بشأن تايوان

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان لها: "تايوان دولة ديمقراطية ذات سيادة ومستقلة، وليست تابعة لجمهورية الصين الشعبية".

وأكدت الخارجية التايوانية أيضاً أن مبيعات الأسلحة الأمريكية تندرج ضمن التزام واشنطن الأمني ​​تجاه تايوان، بعد أن أشار ترامب إلى أنه يدرس هذا الموضوع.

وقالت الوزارة: "فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة بين تايوان والولايات المتحدة، فإن هذا ليس مجرد التزام أمني أمريكي تجاه تايوان منصوص عليه بوضوح في قانون العلاقات مع تايوان، بل هو أيضاً شكل من أشكال الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية".

وجاءت تصريحات تايوان بعد يوم من اختتام ترامب زيارة إلى بكين، حيث ضغط عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ لعدم دعم الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.