مينا ماهر يثير الجدل بشأن تشكيل الزمالك أمام إتحاد العاصمة

طرح الإعلامي مينا ماهر سؤالاً مثير بشأن تشكيل القلعة البيضاء في مباراة أمام إتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك واتحاد العاصمة

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قولنا أفضل تشكيلة نبدأ بيها ؟ ".

موعد المباراة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.