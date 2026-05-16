عراقجي يصدم ترامب: أمريكا تتجه نحو انفجار اقتصادي تاريخي بسبب حرب إيران

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على التكاليف الباهظة وارتفاع الأسعار التي يتحملها الشعب الأمريكي جراء الحرب التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني "يُقال للأمريكيين إنهم يجب أن يتحملوا التكاليف الصاروخية للحرب الاختيارية على إيران".

وأضاف عراقجي عبر حسابه بمنصة "إكس" "تَرَكْ جانبًا ارتفاع أسعار الوقود وفقاعة سوق الأسهم".

وأوضح قائلا "الألم الحقيقي يبدأ عندما تبدأ ديون الولايات المتحدة وأسعار الرهون العقارية في الارتفاع، وتخلفات قروض السيارات قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 30 عامًا".

وأمس الجمعة، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن تقديرات ومصادر أمنية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يمنح “ضوءًا أخضر” لتنفيذ ضربة محدودة ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب وطهران، وتزايد النقاشات داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية حول الخيارات العسكرية المتاحة.

ووفق ما أوردته القناة، فإن هذه التقديرات تأتي في سياق مشاورات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف الإيراني، وسط حديث عن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية “محدودة النطاق” تستهدف أهدافًا داخل إيران، دون أن تتطور بالضرورة إلى مواجهة شاملة في المرحلة الحالية.