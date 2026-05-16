هدوء الأخضر.. الدولار يحافظ على استقراره عند 52.84 جنيه بالبنوك

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 16 مايو 2026، مواصلًا حالة الهدوء في السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.



اجازة البنوك



جاء استقرار سعر الدولار بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، بعد إعلان البنك المركزي المصري توقف العمل بالبنوك اعتبارًا من مساء الخميس وحتى صباح الأحد المقبل.

متوسط المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.84 جنيه للشراء و52.94 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن البنك.



أقل سعر



وسجل أقل سعر للدولار داخل البنوك المصرية عند مستوى 52.75 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

فيما بلغ ثاني أقل سعر للدولار نحو 52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع داخل بنكي المصرف العربي الدولي والبركة.



أسعار متقاربة



ووصل سعر الدولار إلى 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني، نكست، أبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول.



كما سجل الدولار 52.83 جنيه للشراء و52.93 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول، والبنك التجاري الدولي CIB.



أسعار الدولار فى البنوك



وسجل الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع، من بينها بنوك مصر، الأهلي المصري، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، العربي الأفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، والأهلي الكويتي.



أعلى سعر



وجاء أعلى سعر للدولار داخل السوق المصرفية المصرية عند مستوى 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع في بنك سايب.