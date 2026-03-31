تحركات لجذب المستثمرين.. تطورات جديدة بشأن شركة الكرة في الزمالك

كشف الإعلامي محمد المحمودي، خلال ظهوره في برنامج “هاتريك” عبر قناة أون سبورت 2، عن مستجدات مهمة تخص ملف شركة الكرة داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن المشروع بدأ يتحول من مجرد فكرة إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.

تحركات خارجية لجذب الاستثمارات

أوضح المحمودي أن هشام نصر قام خلال الفترة الأخيرة بعدة زيارات إلى دول الخليج وبعض الدول العربية، في محاولة لإقناع مستثمرين بالدخول في مشروع شركة الكرة. كما أشار إلى وجود اتفاقات مبدئية مع عدد من رجال الأعمال المصريين للمساهمة في هذه الشركة.

من فكرة إلى واقع ملموس

أكد أن مشروع شركة الكرة لم يعد مجرد “كلام للاستهلاك الإعلامي”، بل أصبح قريبًا من التنفيذ الفعلي، في ظل وجود رغبة حقيقية من الإدارة لتحويل قطاع كرة القدم إلى كيان مستقل يُدار بشكل احترافي بعيدًا عن باقي أنشطة النادي.

دعم مالي وتحمل الالتزامات

أشار المحمودي إلى أن مجلس الإدارة بات يتحمل حاليًا رواتب اللاعبين والمكافآت، حتى تلك التي لم تُصرف بعد، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة الملف المالي داخل النادي.

الكونفدرالية.. مفتاح الحلول الاقتصادية

شدد على أن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أصبحت هدفًا أساسيًا، نظرًا لعوائدها المالية الكبيرة التي قد تتجاوز 4 ملايين دولار، وقد تصل إلى أكثر من 6 ملايين دولار حال التتويج بالسوبر الإفريقي.

حل أزمة القيد والتخطيط للمستقبل

أوضح أن هذه العوائد قد تساهم في سداد الغرامات المستحقة، والتي تُقدر بحوالي 5 ملايين دولار، ما يتيح للنادي فك أزمة القيد. وفي هذه الحالة، ستتولى شركة الكرة إدارة التعاقدات خلال فترة الانتقالات المقبلة، بما يدعم الفريق بعناصر جديدة قوية.

تسارع في وتيرة العمل

اختتم المحمودي تصريحاته بالتأكيد على أن العمل داخل الزمالك يسير بوتيرة أسرع مؤخرًا، في ظل تنسيق أفضل بين جميع الأطراف، مما يعزز فرص نجاح المشروع وتحقيق الاستقرار الفني والاقتصادي