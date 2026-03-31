شيكابالا: جماهير الزمالك سر العودة القوية هذا الموسم

أكد محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك، أن عودة الفريق إلى المنافسة القوية هذا الموسم لم تكن متوقعة من كثيرين، خاصة بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا، حيث سادت حالة من التشاؤم بشأن مستوى ونتائج الفريق.

تشاؤم بعد أمم أفريقيا

أوضح شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة MBC مصر 2، أن العديد من الجماهير والمحللين توقعوا تراجع نتائج الزمالك، وأن الفريق لن يتمكن من استعادة توازنه سريعًا، وهو ما وضع اللاعبين تحت ضغط كبير في بداية المرحلة.

دور الجماهير و”الوايت نايتس”

وأشار قائد الزمالك إلى أن جماهير الفريق، وعلى رأسها مجموعة وايت نايتس، كان لها دور محوري في تغيير هذا الواقع، بعدما أصدرت بيانًا أكدت خلاله دعمها الكامل للفريق، وتعهدت بالوقوف خلف اللاعبين في كل مباراة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأداء داخل الملعب.

دعم يصنع الفارق

وأضاف شيكابالا أن وجود الجماهير في المدرجات منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، مؤكدًا أن الفريق أصبح يلعب بروح قتالية عالية، في ظل مساندة جماهيرية قوية، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات.

مقارنة مع الأهلي

وفي تصريح لافت، أكد شيكابالا أن الزمالك حاليًا يحظى بدعم جماهيري واضح، مقارنة بوضع نادي الأهلي في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يصنع الفارق في المباريات الصعبة.

موسم استثنائي رغم الظروف

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يقدم موسمًا استثنائيًا بأقل الإمكانيات، مشددًا على أن ما يحققه الفريق يفوق توقعات الجميع، بفضل الروح القتالية للاعبين ودعم الجماهير المستمر، وهو ما يجعل هذا الموسم واحدًا من أبرز المواسم في تاريخ النادي الحديث