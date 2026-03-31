شيكابالا: شخصية النادي الأهلي اتغيرت .. ولما بيحصل مشاكل دلوقتي مبقاش التعامل معاها زي زمان

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل فيسبوك .



وقال شيكابالا: "

شخصية النادي الأهلي اتغيرت عن زمان.. ولما بيحصل مشاكل دلوقتي مبقاش التعامل معاها زي زمان".



اعتزال شيكابالا

أعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم، في 3 يوليو 2025، عن عمر 39 عاما، بعد قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

مسيرة شيكابالا

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.