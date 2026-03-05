طارق السيد يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا: أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية

حرص طارق السيد نجم الكرة المصرية، علي الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق.

ونشر طارق السيد صورة له تجمعه بشيكابالا، وعلق عليها: "كل سنة وانتا طيب يا احرف لاعيب فى تاريخ الكرة المصرية".

ويُعد شيكابالا أحد المواهب الفريدة في تاريخ الزمالك والكرة المصرية عموما، بفضل مهاراته الاستثنائية، وأرقامه التي يصعب على كثيرين من الأجيال الجديدة تحقيقها.

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.