بصورة ورسالة رومانسية.. زوجه شيكابالا تحتفل بعيد ميلاده

حرصت سارة زوجة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق علي الاحتفال بعيد ميلادة بطريقتها الخاصة.

ونشرت سارة صورة تجمعها بزوجها شيكابالا، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق كاتبة: عيد ميلاد سعيد حبي .



بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.