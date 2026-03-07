روسيا : أوروبا تواجه انهيارا في قطاع الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن دول غرب ووسط أوروبا تواجه انهيارًا طاقيًا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الوقود، مشيرة إلى أن الأوروبيين لم يعد لديهم مصدر آخر للحصول عليه.

وأضافت متحدث الخارجية الروسية - في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" للأنباء - "أعتقد أن من الأكثر إلحاحًا طرح السؤال ليس في سياق الوضع حول أوكرانيا، بل في سياق الانهيار الذي يطال دول غرب ووسط أوروبا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط؛ أسعار الطاقة قفزت؛ سواء الغاز أو النفط".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر على نفسه شراء موارد الطاقة من روسيا.. وفي هذا السياق، ومع الأخذ في الاعتبار الهجوم على إيران، تساءلت عن المصدر الذي تعتزم بروكسل الاعتماد عليه لتأمين الوقود.