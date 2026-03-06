شيكابالا يلتقي بطفل صحاب الأرض و يهديه قميص الزمالك

التقى محمود عبد الرازق شيكابالا إسطورة الزمالك السابق، بطفل مسلسل "صحاب الأرض"، بعدما كشف عن انتمائه للقلعة البيضاء.

ونشر شيكابالا، مقطع فيديو عبر إنستجرام ظهر فيه رفقة الطفل الفلسطيني سمير محمد، وأهداه قميص الزمالك والتقط معه العديد من الصور التذكارية .

كشف محمد أبوالعلا، مُقدم برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك، عن مفاجأة للطفل الزملكاوي سمير محمد الذي ظهر في مسلسل صحاب الأرض.

وقال أبوالعلا: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب قرر تلبية رغبة الطفل سمير محمد بحضور مباراة الاتحاد السكندري غدا مع والده وتكريمه غدا في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز".