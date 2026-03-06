قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
شيكابالا يلتقي بطفل صحاب الأرض و يهديه قميص الزمالك

ميرنا محمود

التقى محمود عبد الرازق شيكابالا إسطورة الزمالك السابق، بطفل مسلسل "صحاب الأرض"، بعدما كشف عن انتمائه للقلعة البيضاء.

ونشر شيكابالا، مقطع فيديو  عبر إنستجرام ظهر فيه رفقة الطفل الفلسطيني سمير محمد، وأهداه قميص الزمالك والتقط معه العديد من الصور  التذكارية .

كشف محمد أبوالعلا، مُقدم برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك، عن مفاجأة للطفل الزملكاوي سمير محمد الذي ظهر في مسلسل صحاب الأرض.

وقال أبوالعلا: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب قرر تلبية رغبة الطفل سمير محمد بحضور مباراة الاتحاد السكندري غدا مع والده وتكريمه غدا في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز".

