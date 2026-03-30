خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، بالأرقام عدد البطولات التي حققها النادي الأهلي في الألعاب الجماعية مقارنة بنادي الزمالك خلال الموسم.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "الأهلي يحقق 15 بطولة في الالعاب الجماعية هذا الموسم ، فيما فشل الزمالك في تحقيق أي بطولة حتى الأن هذا الموسم".

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري السوبر الممتاز لآنسات الكرة الطائرة للمرة 42 في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3 -0 في ختام الدور النهائي للدوري للموسم 2025 - 2026 بالمباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة الأشواط

الشوط الأول: 29 - 27

الشوط الثاني : 25 - 14

الشوط الثالث : 25 -16

يذكر أن النادي الأهلي قد توج هذا الموسم بألقاب كأس السوبر المصري و دوري المرتبط و كأس مصر ليحصد بذلك رابع ألقابه المحلية ويتوج بالدوري الممتاز.