الأهلي يتوج بطلًا لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة على حساب الزمالك

توج النادي الأهلي بلقب دوري السوبر الممتاز لآنسات الكرة الطائرة للمرة 42 في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3 -0 في ختام الدور النهائي للدوري للموسم 2025 - 2026 بالمباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
وجاءت نتيجة الأشواط
الشوط الأول: 29 - 27
الشوط الثاني : 25 - 14
الشوط الثالث : 25 -16
يذكر أن النادي الأهلي قد توج هذا الموسم بألقاب كأس السوبر المصري و دوري المرتبط و كأس مصر ليحصد بذلك رابع ألقابه المحلية ويتوج بالدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن نادي سبورتنج قد حصد المركز الثالث وبرونزية دوري السوبر الممتاز لآنسات الكرة الطائرة بعد فوزه على دلفي 3 -1 في ختام الدوري.