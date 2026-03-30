الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إلى الدور النهائي من بطولة دوري السوبر؛ عقب الفوز على المصرية للاتصالات، بنتيجة 76-72، ضمن رابع مواجهات سلسلة ‏«Best of 5»‏ لنصف نهائي بطولة الدوري؛ ليضرب موعدا مع الاتحاد السكندري الذي أقصى الزمالك.

وفرض الأهلي سيطرته وتقدم في الفترات الثلاث الأولى 29-11 و42-32 و60-50 قبل أن يحسم الأهلي الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 76-72.

وكان الأهلي قد خسر المباراة الأولى أمام المصرية للاتصالات، قبل أن يفوز رجال الأهلي في 3 مباريات متتالية، ليحجز الفريق بطاقة التأهل لنهائي بطولة الدوري.