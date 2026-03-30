إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال

يضع ممثلو العرب في المونديال اللمسات قبل الاخيرة في أفق العرس العالمي بمواجهات دولية ودية في كرة القدم من العيارا لثقيل غدا الثلاثاء، هي الثانية في النافذة الدولية الحالية.

وتبرز مواجهة الفراعنة مع إسبانيا بطلة أوروبا، وتحل السعودية ضيفة على صربيا، فيما تلتقي الجزائر مع الأوروجواي، والمغرب مع الباراجواي، ويلعب الاردن مع نيجيريا، وتونس مع كندا.

وحدها قطر تغيب عن النافذة الدولية بسبب إلغاء وديتين وازنتين أمام الأرجنتين وصربيا ضمن مهرجانها الكروي الذي ألغي بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وحققت مصر والسعودية والمغرب والجزائر وتونس والأردن نتائج متباينة في ودياتها الأولى الجمعة الماضي، فألحق الفراعنة هزيمة قاسية بـ"الخضر" 4-0 في جدة، ودكت الجزائر شباك غواتيمالا 7-0، وفرط الاردن في فوز في المتناول على كوستاريكا (2-2).

وحققت تونس انتصارا باهتا على هايتي 1-0 في أول اختبار بقيادة مدربها الفرنسي صبري لموشي، وأفلت المغرب من الخسارة أمام الاكوادور (1-1) في مستهل مشواره مع مدربه الجديد محمد وهبي.