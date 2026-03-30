إلهام أبو الفتح
رياضة

كسبوا لما خرج.. خالد طلعت ينتقد أداء كامويش مع كاب فيردي أمام فنلندا

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي أداء اللاعب كامويش مهاجم الأهلي مع كاب فيردي أمام فنلندا فجر اليوم.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كاموش لعب ماتش ودي مع كاب فيردي امام فنلندا النهارده الفجر .. لعب أساسي وظهر بمستوى متواضع وكان اول تغيير بين الشوطين وكان فريقه خسران ١-٠ .. بعد لما خرج في الشوط التاني كاب فيردي اتعادلوا وكسبوا ضربات جزاء".

وتمكن منتخب كاب فيردي من تحقيق فوز مثير على نظيره فنلندا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وذلك في إطار مباريات سلسلة فيفا الدولية التي أقيمت على ملعب إيدن بارك في نيوزيلندا خلال توقف مارس.

وشهدت المباراة مشاركة إيلتسين كامويش، مهاجم الأهلي، كأساسي لأول مرة مع منتخب كاب فيردي، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين.

وتقدمت فنلندا أولاً بهدف سجله ناتان سكيتا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، فيما أدرك كيلفين بيريز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 67، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

وكان منتخب كاب فيردي قد خسر مباراته الأولى أمام تشيلي 4-2، بينما جمعت فنلندا نقطة بعد فوزها على نيوزيلندا، وجمعت نيوزيلندا وتشيلي 3 نقاط لكل منهما.

ويُعد هذا الظهور الأول لكامويش مع منتخب كاب فيردي، بعدما كان مؤهلاً للعب مع منتخبي أنجولا والبرتغال دون أن يشارك مع أي منهما سابقًا.

وقد انضم اللاعب إلى الأهلي في يناير الماضي قادمًا من ترومسو النرويجي، ويسعى لتثبيت مكانه ضمن تشكيلة منتخب كاب فيردي في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويتأهب منتخب كاب فيردي لمواجهة تحديات مونديال 2026 بعد تأهله عن صدارة المجموعة الرابعة التي ضمت الكاميرون، ليبيا، أنجولا، موريشيوس، وإيسواتيني، حيث سيلتقي في البطولة مع منتخبات إسبانيا، أوروجواي، والسعودية ضمن المجموعة الثامنة.

