قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
رياضة

الماتادور vs الفراعنة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وإسبانيا

القسم الرياضي

يخوض مساء غد الثلاثاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ودية أمام نظيره منتخب إسبانيا في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة مصر وإسبانيا غدا الثلاثاء على ملعب آر سي دي إي معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة وذلك في تمام التاسعة مساءً.

ويدخل المنتخب المصري هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره السعودي برباعية نظيفة على ملعب الإنماء، في مباراة عكست تطور الأداء الهجومي للفراعنة، وسعي الجهاز الفني لاستغلال هذه الحالة الفنية في مواجهة خصم بحجم المنتخب الإسباني.

ويأمل منتخب مصر، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الاحتكاك القوي، سواء على المستوى التكتيكي أو الذهني، في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظره في المونديال.

ويتواجد الفراعنة ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة على الورق، لكنها تحمل الكثير من التعقيدات داخل المستطيل الأخضر.

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق نقل مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وتم تخصيص قناة on sport 1 لإذاعة اللقاء.

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا بهدف لكل منهما في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1955 التي أقيمت في برشلونة وسجل هدف الفراعنة الكبار عصام بهيج وتوج آنذاك المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية.

والتقى منتخب مصر في مباراة ثانية في 1955 مع إسبانيا وانتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 5-1.

وفي عام 1957 خسر منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب إسبانيا بهدف دون رد.

وفي عام 1963 تعادل منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما وأحرز هدف الفراعنة الكبار حسن الشاذلي.

وفي عام 2006 خسر منتخب مصر الوطني في مباراة ودية أمام نظيره منتخب إسبانيا بهدفين دون رد.

وفاز الماتدور الإسباني حينها على منتخب مصر بثنائية راؤول جونزاليس وخوسيه أنطونيو رييس.

منتخب مصر منتخب اسبانيا مونديال 2026 حسام حسن برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

