إستعدادا لـ المونديال.. 15 معلومة عن إسبانيا قبل ودية منتخب مصر

يواصل منتخب مصر تحضيراته لكأس العالم 2026 عندما يحل ضيفاً على نظيره الإسباني في التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب نادي إسبانيول بمدينة برشلونة في القمة الأفريقية الأوربية التي يُديرها طاقم حكام بلغاري يقوده جورجى كاباكوف.
ويقدم (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) كافة التفاصيل عن عملاق الكرة الأوروبية والعالمية على النحو التالي:
- تأسس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في 29 سبتمبر 1913 وانضم للاتحاد الدولي 1914 والاتحاد الأوروبي 1954.

- يتربع المنتخب الإسباني في الصدارة أوروبياً وعالمياً وفقاً لأخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم برصيد 1829.12 نقطة.
- تحتل الكرة الإسبانية مكانة متميزة على المستويين الأوروبي والعالمي ’ حيث توج "لاروخا" بكأس العالم في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا ’ كما حقق رقماً قياسياً في كأس الأمم الأوروبية بإحرازه 4 ألقاب أعوام 1964 و2008 و2012 و2024 وفاز بفضية دورة الألعاب الأولمبية في أنتويرب 1920 ’ كما فاز بجائزة الاتحاد الدولي لأفضل منتخب في العالم 7 مرات أخرها العام الماضي.
- حجز "الماتادور" مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة عشرة في تاريخه من خلال التصفيات الأوروبية، حيث تصدر المجموعة الخامسة التي جمعته مع منتخبات تركيا وجورجيا وبلغاريا بحصوله على 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد وبدون أي خسارة.

- خلال مشواره في التصفيات أحرز عملاق الكرة الأوروبية 21 هدفاً مقابل هدفين فقط في شباكه وتصدر الثنائي ميكيل أويارزابال وميكل ميرينو قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف لكلاً منهما.
- يخوض أبطال نسخة 2010 منافسات النسخة رقم 23 للمونديال الصيف المقبل في المجموعة الثامنة مع منتخبات كاب فيردي والسعودية وأوروجواي بتاريخ 15 و21 على ملعب مرسيدس في أتلانتا و26 على ملعب أكرون بمدينة سابويان المكسيكية.
- لعب "الماتادور" 67 مباراة في نهائيات كأس العالم خلال 16 مشاركة سابقة ’ حقق خلالها 31 فوزاً وتعادل في 17 مباراة وتلقى 19 خسارة أخرها بركلات الترجيح أمام المغرب في ثمن نهائي نسخة 2022.
- سجل المنتخب الإسباني 108 هدفاً في نهائيات المونديال مقابل 75 هدفاً في شباكه ويتربع المهاجم دافيد فيا على رأس قائمة هدافيه في "العُرس" الكبير برصيد 9 أهداف خلال 12 مباراة.
- خاض المدافع الشهير سرخيو راموس 180 مباراة دولية خلال الفترة ما بين 2005 و2021 تصدر بها قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إسبانيا ’ يليه الحارس الكبير إيكر كاسياس برصيد 167 مباراة ثم سيرجي بوسكيتش برصيد بـ 141 مباراة.
- على صعيد الأهداف أحرز دافيد فيا 59 هدفاً خلال 98 مباراة ما بين عامي 2005 و2017 وتربع في صدارة الهدافين التاريخيين لعملاق غرب أوروبا ’ يليه راؤول جونزاليس برصيد 44 هدفاً خلال 104 مباراة ثم فيرناندو توريس برصيد 44 هدفاً في 110 مباراة بين عامي 2003 و2014.
- استهل "لاروخا" تحضيراته لكأس العالم بفوز كبير على منتخب صربيا (3 – 0) يوم الجمعة الماضي ’ تقدم مهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال بالهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و43 وأضاف البديل فيكتور مونيوز فيلانوفا مهاجم أوساسونا الهداف الثالث في الدقيقة 72.
- تسلم لويس دي لا فوينتي (64 سنة) تدريب المنتخب الإسباني في 1 يناير 2023 وقاده في 38 مباراة ’ 31 وتعادل في 4 وخسر 3 وسجل اللاعبون تحت قيادته 117 هدفاً بمعدل يزيد عن 3 أهداف في المباراة الواحدة واستقبلت شباكه 45 هدفاً.
- ضمت قائمة منتخب إسبانيا خلال التجمع الحالي 26 لاعباً تقلصوا إلى 25 بعد استبعاد مارتن زوبيميندي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي بداعي الإصابة ’ وأبرز هؤلاء النجوم ثنائي برشلونة بيدري وفيرمين لوبيز ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي وميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد  ’ بالإضافة للنجم لامين يامال جناح العملاق الكتالوني صاحب الـ 200 مليون يورو.


- تصل القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا إلى 1.31 مليار يورو ومتوسط الأعمار 26 سنة و6 شهور وعدد المحترفين في القائمة 7 لاعبين في بواقع 6 في الدوري الإنجليزي ولاعب واحد في الدوري الألماني.
- هذا اللقاء سيكون الثاني بين المنتخبين على مستوى الكبار بعد أن سبق لهما خوض لقاء بتاريخ 6 مارس 2006 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بصافرة الإيطالي ستيفانو فارينا وتفوق فريق المدرب المخضرم لويس أراجونيس (2 – 0) بتوقيع راؤول جونزاليس وخوسيه أنتونيو رييس في الدقيقتين 14 و57.

