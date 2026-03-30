الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كل ما تريد معرفته عن منتخب إسبانيا قبل مواجهة مصر الودية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
إسراء أشرف

يخوض منتخب مصر اختبارًا وديًا من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا، مساء الثلاثاء في مدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026، في مواجهة تجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين.

ويُعد المنتخب الإسباني من أبرز القوى العالمية في كرة القدم، حيث يتمتع بتاريخ حافل بالإنجازات، يتصدرها التتويج بكأس العالم 2010، إلى جانب أربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا، ما يعكس مكانته كأحد كبار اللعبة على الساحة الدولية.

ويدخل “لاروخا” اللقاء وهو في صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما جمع أكثر من 1829 نقطة، في تأكيد واضح على استمرارية تفوقه خلال السنوات الأخيرة.

ونجح المنتخب الإسباني في حجز مقعده بمونديال 2026 بعد تصدره مجموعته في التصفيات الأوروبية دون أي هزيمة، محققًا نتائج مميزة على مستوى الأداء والنتائج، مع قوة هجومية لافتة.

ويقود الخط الأمامي الثنائي ميكيل أويارزابال وميكيل ميرينو، اللذان تألقا خلال التصفيات، فيما يعتمد الفريق على مجموعة من النجوم الشباب مثل بيدري ولامين يامال، إلى جانب لاعب الوسط رودري.

ويقود المنتخب الإسباني المدير الفني لويس دي لا فوينتي، الذي نجح في تحقيق نتائج قوية منذ توليه المهمة، ليواصل الفريق تقديم مستويات مميزة على الصعيدين القاري والدولي.

كما يدخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الأخير على منتخب صربيا لكرة القدم بثلاثية نظيفة، في لقاء ودي أكد جاهزية الفريق.

وتأتي هذه المواجهة كاختبار مهم لكلا المنتخبين، حيث يسعى منتخب الفراعنة لاكتساب المزيد من الخبرات أمام منافس من الصف الأول عالميًا، بينما يطمح المنتخب الإسباني لمواصلة عروضه القوية قبل انطلاق المونديال.

