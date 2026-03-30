التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب في اختبار قوي بتصفيات أمم أفريقيا

إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة حاسمة أمام منتخب المغرب للناشئين، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها ليبيا.

ويخوض منتخب مصر اللقاء بثقة كبيرة بعد انطلاقته الناجحة، عقب تحقيقه الفوز على منتخب تونس للناشئين بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط ويحتل المركز الثاني، بينما يتربع المنتخب المغربي على الصدارة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، كونها تمثل اختبارًا قويًا في سباق الصدارة، حيث يسعى “الفراعنة الصغار” لتحقيق نتيجة إيجابية تقربهم من التأهل وتؤكد قوتهم في المنافسة.

من جانبه، عبر المدير الفني حسين عبد اللطيف عن رضاه عن بداية مشوار الفريق، مؤكدًا أن الفوز على تونس منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة أنه جاء بعد غياب عن الجولة الأولى.

وأشار إلى أن التحضيرات لم تكن سهلة، في ظل ضيق الوقت عقب نهاية المسابقة المحلية لهذه الفئة العمرية، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على فترة إعداد سريعة تخللتها مواجهات ودية أمام تنزانيا للوصول إلى أفضل حالة فنية.

وأضاف أن المنتخب قدم أداءً جيدًا في المباراة الماضية وكان يستحق تسجيل أكثر من هدف، إلا أن الفرص الضائعة، ومنها ركلة جزاء، حالت دون ذلك، موضحًا أن الفريق اعتمد على اللعب عبر الأطراف قبل إجراء تعديلات تكتيكية في الشوط الثاني.

وأكد عبد اللطيف أن التراجع النسبي في الشوط الثاني كان بهدف الحفاظ على التقدم، مشيدًا بانضباط اللاعبين وروحهم القتالية، والتي ستكون عنصرًا حاسمًا في المواجهات المقبلة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة المغرب، التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري، في ظل طموح كبير بمواصلة الانتصارات وحجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

منتخب مصر 2009 منتخب مصر للناشئين منتخب المغرب للناشئين تصفيات أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر

