لقطات من مران منتخب مصر في "إسبانيول" استعداداً لودية إسبانيا.. صور

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من مران منتخب مصر في "إسبانيول" استعداداً لودية إسبانيا.

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأول بالملعب الفرعي بإستاد نادي إسبانيول، في إطار الاستعداد لمواجهة إسبانيا ودياً يوم الثلاثاء المقبل بإستاد إسبانيول.

وبدأ مران المنتخب بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران، والتسديد على المرمى.

وشارك في مران منتخب مصر اليوم، 26 لاعباً المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفى محمد.

وحضر مران المنتخب، خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبوزهرة، عضو اتحاد الكرة، ورئيس البعثة في إسبانيا، ومحمد أبوحسين، عضو اتحاد الكرة.