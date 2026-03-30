وكيل أحمد قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات نادي الزمالك

كشف نصر يحيى، وكيل أعمال اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.



وأوضح يحيى، في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتم عقد أي جلسات حتى الآن مع جون إدوارد أو مسؤولي نادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات رسمية غير صحيح حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن انتقال قندوسي إلى الزمالك يظل احتمالًا قائمًا، خاصة في حال نجاح النادي في حل أزمة إيقاف القيد، ووجود رغبة متبادلة لإتمام الصفقة.



وأشار وكيل اللاعب إلى أنهم عقدوا جلسات مع ناديين دون حضور قندوسي، لافتًا إلى أن اللاعب يحظى باهتمام من أندية كبيرة مثل نادي الزمالك ونادي بيراميدز، بالإضافة إلى نادٍ جماهيري كبير.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قندوسي يسعى للانتقال إلى نادٍ جماهيري قادر على تلبية مطالبه المالية، مشددًا على أن اللاعب غادر النادي الأهلي دون أي أزمات، ولا يزال يحتفظ بشعبيته بين جماهيره.