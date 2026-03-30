وكيل القندوسي: الأهلي يفتقد للاعب.. وهو كواليتي أعلى من عاشور وبن رمضان

أكد نصر يحيى وكيل أعمال الجزائري احمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا السابق أن الأهلي خسر برحيل قندوسي مشيرا إلى انه افضل من بن رمضان.

وقال يحيى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: القندوسي كان مع وفاق سطيف نادي كبير جماهيري مش بيتاثر ، كما انه ظهر متالق مع سيراميكا بشكل كويس لانه خد فرصته اكبر عشان كده.



وأضاف: القندوسي متظلمش بس ممكن كان كولر طريقة لعبه مش مناسبة للقندوسي.. ولما راح سيراميكا تألق بطريقه رائعه

وتابع: المشكلة مع القندوسي مكنتش فيه كانت في كولر ، القندوسي وإمام عاشور أعلى لاعبين في المركز ده في الدوري

واختتم: الاهلي خسر برحيل احمد قندوسي وقندوس بافضل من بن رمضان