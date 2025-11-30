أحمد القندوسي يعود للمشاركة مع لوجانو السويسري بعد غياب طويل للإصابة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن عودة الدولي الجزائري أحمد قندوسي المشاركة مع ناديه السويسري لوغانو أخيرا إلى أجواء الميادين عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"أحمد القندوسي يعود للمشاركة مع لوجانو بعد غياب طويل للأصابة".

وكشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومالك نادي سيراميكا كليوباترا، عن أكثر المواقف التي لن ينساها في مشواره الرياضي، مؤكدًا أن إصابة اللاعب أحمد القندوسي كانت من اللحظات الصعبة التي أثرت فيه بشدة.

وقال أبو العينين، خلال حواره معفي حواره مع قناة أبو ظبي، إنه شعر بحزن كبير عند إصابة القندوسي، موضحًا: "زعلت عليه جدًا، ولا تتخيل كمّ المراسلات التي وصلتني من جماهير ومحبي النادي للاطمئنان على حالته".

وأضاف: "أنا لا أتحمل رؤية أحد يتأذى، وبحب الناس تتعاون مع بعض وتساند اللي حواليها".