بسبب الحرب.. مصر للطيران تتيح للمسافرين تعديل مواعيد الرحلات أو إلغاءها بدون غرامات

أعلنت مصر للطيران أنه يمكن للركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات تعديل مواعيد سفر رحلاتهم إلى وجهاتهم المحددة بدون أي رسوم حتى 15 مارس 2026.

يأتي ذلك في ضوء الأحداث الجارية بالمنطقة وإلغاء عدد من رحلات مصر للطيران إلى عدد من العواصم والمدن العربية والخليجية، وفي ضوء الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية للتسهيل على عملائها.

وفي حالة الرغبة في إلغاء التذاكر، يمكن إلغائها دون تحمل رسوم الإلغاء من خلال نفس الطريقة التي تم من خلالها شراء تذاكر السفر سواء من خلال مكاتب الشركة أو موقعها الإلكتروني أو وكلاء السياحة والسفر طبقًا لشروط التذاكر.

وتتابع مصر للطيران الموقف بشكل مستمر من خلال مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية IOCC للوقوف على أخر التطورات وتؤكد حرصها على تطبيق أعلي معايير السلامة الجوية لضمان أمن وسلامة الركاب.

ودعت مصر للطيران عملاءها لمراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الإلكتروني [email protected]

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران