السعودية تعزي الكويت في استشهاد رقيبين بالقوات البحرية بسبب الهجمات الإيرانية
لتفادي تأثر الحرب| مصر تضخ منتجات التصدير إلى السوق المحلية.. وخبير يعلق
نشاطر الشعب الإيراني آلامه.. أردوغان: الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
أخبار البلد

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: رفض كافة الطعون المقدمة على النتائج بعد فحصها

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المصرية النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات عام 2026، والتي أجريت في 27 فبراير الماضي بجميع المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتخابات جرت في (36) مقرا انتخابيا، ضمت (302) لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل، مشددا على عدم تدخل أي من موظفي الجهاز الإداري للنقابة في سير العملية الانتخابية، حيث اقتصر دورهم على التنظيم والتسجيل الإلكتروني فقط.

أوضح المهندس السيد حسن، أن هذه الانتخابات شملت (26) نقابة فرعية، وذلك بعد إضافة "نقابة البحر الأحمر" كنقابة فرعية جديدة تم تدشينها مؤخرا، مشيرا إلى أن الإعلان يشمل مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومجالس إداراتها، بالإضافة إلى مجالس الشعب المختلفة على مستوى النقابة العامة.

من جانبه، أعرب الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن تهنئته للمهندسين الذين حازوا على ثقة الجمعية العمومية في هذه المرحلة.

وكشف الدكتور معتز طلبة عن تقديم نحو (20) طعنا من قبل بعض المرشحين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة القضائية والفنية قامت بفحص وتفنيد كافة الطعون على مدار الساعات الماضية، وانتهت إلى رفضها جميعا، مما يؤكد سلامة وصحة الإجراءات الانتخابية.

وتمنى رئيس اللجنة العليا التوفيق للمرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة يوم الجمعة القادم، معربا عن أمله في أن تمر العملية الانتخابية في جولتها الثانية بكل سلام وهدوء وبدون أي معوقات، استكمالا للمظهر الحضاري الذي ظهرت به النقابة في المرحلة الأولى.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

كان ياما كان

كان ياما كان.. يسرا اللوزي توافق على الزواج من نور محمود دون علم ابنتها

ريم سامي

ريم سامي تتصدر تريند X بعد الحلقة 13 من مسلسل علي كلاي

روجينا

مسلسل حد أقصى الحلقة 13.. روجينا تلعب على محمود قابيل وبسنت أبو باشا معلقة بحبل فى سقف غرفتها

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

المزيد