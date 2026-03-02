خاطرة التراويح.. البحوث الإسلامية : انتصار العاشر من رمضان جسد معاني الإيمان والعمل

ألقى الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلامية، مساء اليوم، خاطرة التراويح في مسجد مدينة البعوث الإسلامية.

وخلال كلمته التي جاءت بعنوان: (رمضان شهر الانتصارات)، أكَّد الدكتور حسن يحيى أنَّ شهر رمضان المبارك يمثِّل مدرسةً إيمانيَّةً متكاملة تُربِّي الإنسان على مجاهدة النفس وضبط الشهوات، موضِّحًا أنَّ أول انتصار يحقِّقه الإنسان في هذا الشهر هو انتصاره على نفسه وعاداته، وهو الأساس الذي تُبنى عليه سائر النجاحات في حياة الأفراد والمجتمعات.

وأشار الدكتور يحيى إلى أنَّ تاريخ الأمَّة الإسلاميَّة شهد في شهر رمضان عددًا من الانتصارات الكبرى التي جسَّدت معاني الإيمان والعمل، وفي مقدِّمتها: نصر المؤمنين في غزوة بدر الكبرى، مبينًا أنَّ هذا النصر جاء نتيجة تقوى الله عزَّ وجلَّ، وطاعة رسوله ﷺ، وترسيخ معاني الإيمان الصادق، وهي القواعد التي رسمها القرآن الكريم أساسًا لتحقيق النصر وبناء قوة الأمَّة.

وأكَّد الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة أنَّ شهر رمضان لم يزَل شاهدًا على مواقف مضيئة في تاريخ الأمَّة، ومن بينها: ما حقَّقه الجيش المصري في حرب العاشر من رمضان، حين تجلَّت روح الإيمان والعزيمة، وارتفع التكبير معبِّرًا عن قوة الإرادة والثقة بالله في مواجهة التحديات.

ووجَّه الدكتور حسن يحيى في ختام خاطرة التراويح رسالةً إلى شباب الأمَّة، دعاهم فيها إلى استثمار أيام شهر رمضان ولياليه في البناء الذاتي وتعزيز الإرادة، مؤكِّدًا أنَّ رمضان هو شهر العمل والانتصار والتغيير الإيجابي، الذي تتجدَّد فيه طاقات الإنسان، وتسمو فيه همَّته لخدمة دِينه ومجتمعه.