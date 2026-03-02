قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
محافظات

جريمة بعد صلاة التراويح .. حبس المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته بسمنود

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

قرر قاض المعارضات بمحكمة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس زوج واشقائه لاتهامه بإنهاء حياة شقيق زوجته بطعنات غادرة 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل 

كما أعطي المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز سمنود بفتح باب التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الضحية علي الطب الشرعي.

سقوط المتهمين 

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط زوج وأشقائه لإنهائهم حياة شقيق مراته بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة وشومه عقب صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك لخلافات أسرية بقرية محلة خلف بدائرة مركز شرطة سمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
كما ناشدت أسرة الشاب الضحية كافة جهات التحقيق بالقصاص العادل لحياة ابنهم واحالة كافة المتهمين في الواقعة إلي محاكمة جنائية العاجلة .

تفاصيل الحادث 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الاهالى بمصرع احمد امين يبلغ من العمر 38 سنه، عامل، على يد زوج شقيقته ويدعى ' ال . ع . ج ' يبلغ من العمر 42 سنة عاطل، بمساعدة اشقائه وهم ' ع. ال. ع. ال. ج '، يبلغ من العمر 37 سنة، ' ه. ع. ال. ج' يبلغ من العمر 45 سنة، عاطل.

تحرك أمني  عاجل 

كما انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وتبين ان المجنى عليه مصاب بطعنة نافذة من سلاح ابيض ' سكينة '، وتهشم بالرأس بسبب الضرب باستخدام ' شومه "، وقام المتهم الاول وهو الزوج بمساعدة اشقائه بالترصد للمجنى عليه عقب صلاة التراويح وخروجه من المسجد، بالتعدى عليه بالسلاح واصابته حتى لفظ انفاسه الاخيرة، وفروا هاربين، بسبب خلافات اسرية بينهم .

مأمورية أمنية 

وبتقنين الاجراءات تمكن الرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز سمنود من ضبط الزوج واحد اشقائه، وايداعهم فى المحبس والتحفظ على سلاح الجريمة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، واعداد تقرير بحالتها.

 كلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة عن طريق رصد كاميرات المراقبة بالمنطقة.

جنازة شعبية 

وشيع الاهالى جنازة الفقيد وسط حالة من الاحزن والاسى، بمقابر الاسرة بقرية محلة خلف، التابعة لدائرة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات .

