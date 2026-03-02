واصل نجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ ليلة 13 رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت حناجر القراء بآيات الذكر الحكيم، وازدانت بيوت الله بجلال التلاوة وروعة الأداء، وسط حضورٍ كثيفٍ من المصلين الذين توافدوا ابتغاء الأجر وطلبًا للطمأنينة في رحاب الشهر الفضيل.

نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد الشناوي وفضيلةُ الشيخ محمد أبو العلا جموعَ المصلين، في مشهدٍ روحانيٍّ عامرٍ بالتدبر والخشوع، عكست فيه التلاوات عمق الأداء وصدق الإحساس بآيات الله.

وفي مسجد السيدة نفيسة أمَّ فضيلةُ الشيخ محمود النجار المصلين، بينما أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد جمال بمسجد السيدة زينب، حيث سادت أجواءٌ إيمانية خاشعة وتفاعلٌ كبيرٌ مع آيات القرآن الكريم.

كما أمَّ فضيلةُ الشيخ مهنا ربيع المصلين بمسجد عمرو بن العاص، وأمَّ فضيلةُ الشيخ عمر ناصر المصلين بمسجد العزيز الحكيم، فيما أمَّ فضيلةُ الشيخ محمود السيد المصلين بمسجد النصر، وأمَّ فضيلةُ الشيخ محمد عبد العليم المصلين بمسجد مصر، في ليلةٍ قرآنية تجلت فيها معاني الخشوع وصفاء الروح.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن استمرار إحياء ليالي رمضان بتلاوات نجوم «دولة التلاوة» يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية وبناء الإنسان، ليظل شهر رمضان شهر القرآن والتزكية والارتقاء الروحي.