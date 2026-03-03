جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة العشرين

أُسدل الستار مساء الإثنين على منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري Nile» لموسم 2025-2026، بإقامة مباراتين حاسمتين في صراع القاع ووسط الجدول، حيث التقى فاركو مع كهرباء الإسماعيلية، فيما استضاف الاتحاد السكندري نظيره غزل المحلة.

الاتحاد السكندري يهزم غزل المحلة ويتقدم في الجدول

حقق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على غزل المحلة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع العشرين.

بهذا الانتصار، رفع زعيم الثغر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر، ليتقدم مركزين دفعة واحدة بعدما كان يحتل المرتبة السادسة عشرة قبل انطلاق الجولة. في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر، ليزداد موقفه صعوبة في جدول الترتيب.

كهرباء الإسماعيلية يتخطى فاركو بثنائية نظيفة

وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، فاز كهرباء الإسماعيلية على فاركو بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود.

وافتتح بنيامين بواتينج التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف علي سليمان الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الهروب من مراكز الهبوط، ويشعل المنافسة في قاع الجدول.

الزمالك يواصل الصدارة

وعلى صعيد جدول الترتيب، يواصل الزمالك تربعه على القمة برصيد 40 نقطة، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية خلال الأسابيع الماضية، ليؤكد جديته في المنافسة على لقب الموسم الحالي.

صراع الهدافين يشتعل

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري، حيث يتقاسم الثلاثي ناصر ماهر (بيراميدز)، وعدي الدباغ (الزمالك)، وتريزيجيه (الأهلي) الصدارة برصيد 7 أهداف لكل منهم.

ويلاحقهم الثلاثي علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية)، وصديق إيجولا (سيراميكا)، وصلاح محسن (المصري) برصيد 6 أهداف، في صراع مفتوح قابل للاشتعال مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة