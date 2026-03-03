قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة العشرين

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أُسدل الستار مساء الإثنين على منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري Nile» لموسم 2025-2026، بإقامة مباراتين حاسمتين في صراع القاع ووسط الجدول، حيث التقى فاركو مع كهرباء الإسماعيلية، فيما استضاف الاتحاد السكندري نظيره غزل المحلة.

الاتحاد السكندري يهزم غزل المحلة ويتقدم في الجدول

حقق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على غزل المحلة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع العشرين.

بهذا الانتصار، رفع زعيم الثغر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر، ليتقدم مركزين دفعة واحدة بعدما كان يحتل المرتبة السادسة عشرة قبل انطلاق الجولة. في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر، ليزداد موقفه صعوبة في جدول الترتيب.

كهرباء الإسماعيلية يتخطى فاركو بثنائية نظيفة

وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، فاز كهرباء الإسماعيلية على فاركو بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود.

وافتتح بنيامين بواتينج التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف علي سليمان الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الهروب من مراكز الهبوط، ويشعل المنافسة في قاع الجدول.

الزمالك يواصل الصدارة

وعلى صعيد جدول الترتيب، يواصل الزمالك تربعه على القمة برصيد 40 نقطة، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية خلال الأسابيع الماضية، ليؤكد جديته في المنافسة على لقب الموسم الحالي.

صراع الهدافين يشتعل

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري، حيث يتقاسم الثلاثي ناصر ماهر (بيراميدز)، وعدي الدباغ (الزمالك)، وتريزيجيه (الأهلي) الصدارة برصيد 7 أهداف لكل منهم.

ويلاحقهم الثلاثي علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية)، وصديق إيجولا (سيراميكا)، وصلاح محسن (المصري) برصيد 6 أهداف، في صراع مفتوح قابل للاشتعال مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة

الدورى المصرى اخبار الرياضة الزمالك سيراميكا ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

فتة الباذنجان

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

أقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد