موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي منافسه المقاولون العرب يوم 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري على ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.

تعادل الأهلي أمام زد

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام زد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 37 نقطة ،خلف نادي بيراميدز الذى يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة.