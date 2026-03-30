استعدادا لـ المونديال .. قناة مجانية تنقل ودية مصر وإسبانيا

يخوض مساء غد الثلاثاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ودية أمام نظيره منتخب إسبانيا في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة مصر وإسبانيا غدا الثلاثاء على ملعب آر سي دي إي معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة وذلك في تمام التاسعة مساءً.

ويدخل المنتخب المصري هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره السعودي برباعية نظيفة على ملعب الإنماء، في مباراة عكست تطور الأداء الهجومي للفراعنة، وسعي الجهاز الفني لاستغلال هذه الحالة الفنية في مواجهة خصم بحجم المنتخب الإسباني.

ويأمل منتخب مصر، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الاحتكاك القوي، سواء على المستوى التكتيكي أو الذهني، في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظره في المونديال.

ويتواجد الفراعنة ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة على الورق، لكنها تحمل الكثير من التعقيدات داخل المستطيل الأخضر.

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق نقل مباراة إسبانيا ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وتم تخصيص قناة on sport 1 لإذاعة اللقاء.