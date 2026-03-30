اهتمام الصحف الإسبانية بمواجهة مصر : اختبار نهائي لمنتخب "لا روخا" قبل المونديال

تتجه الأنظار مساء غدٍ الثلاثاء إلى مدينة برشلونة، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره الإسباني في مباراة ودية مرتقبة، ضمن استعدادات كلا الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.

وأثارت المباراة اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية باعتبارها آخر اختبار عملي قبل الانطلاق الرسمي للمونديال.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن اللقاء سيتيح للمدير الفني لويس دي لا فوينتي تقييم عناصره قبل حسم القائمة النهائية، موضحة أن المواجهة ستوضح جاهزية اللاعبين في المراكز الحساسة، لا سيما على الأجنحة، حيث يتنافس عدد من اللاعبين على حجز مكانهم في التشكيلة الأساسية.

وأضافت أن غياب لاعب الوسط مارتن زوبيميندي بسبب الإصابة سيفتح الفرصة لاختبار بدائل جديدة أمام الفراعنة.

من جهتها، سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على التحضيرات المكثفة للمنتخب الإسباني، مشيرة إلى أن الفريق أجرى جلسة تدريبية مفتوحة استعدادًا لمواجهة مصر ضمن البرنامج التحضيري للمونديال.

أما صحيفة "آس" فركزت على النجم الشاب لامين يامال، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون محطة مهمة له، حيث قد يخوض مباراته الدولية الأولى على أرضه، وسط حضور جماهيري كبير متوقع يصل إلى 40 ألف متفرج.

وأضافت أن المباراة تأتي ضمن سلسلة من الوديات التحضيرية، ما يعكس أهميتها في برنامج إعداد المنتخب الإسباني للمنافسات العالمية.

وبدورها، أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن منتخب إسبانيا يركز بالكامل على اختبار الفراعنة بعد تجاوزه مباراة صربيا الأخيرة بنجاح، مؤكدة أن اللقاء في ملعب "RCDE" سيكون الفرصة الأخيرة لاختبار منتخب “لا روخا”، في أجواء رسمية قبل الانطلاق إلى كأس العالم، مع التأكيد على قوة المنافس المصري وأهمية التجربة الاستعدادية.