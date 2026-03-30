إلهام أبو الفتح
قرار جديد لخالد جلال في الإسماعيلي

خالد جلال
خالد جلال
عبدالحكيم أبو علم

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تصعيد الثنائي مهند عبد العاطي وعبد الرحمن عبد الفتاح (بطيخة) إلى الفريق الأول، بعد تألقهما في التقسيمة التي جمعت فريق 2005 مع مجموعة من لاعبي الفريق الأول.

ومن جانبه، أكد المدير الفني للإسماعيلي أن الهدف من هذه المواجهات هو إفراز وجوه جديدة للفريق، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مجموعة الناشئين الذين خاضوا التقسيمة مع لاعبي الفريق الأول، وطالبهم خلاله ببذل أقصى جهد والتألق من أجل الحصول على فرصة مع الفريق الأول، موضحًا أن ذلك ليس الشرط الوحيد، بل يجب الاستمرار في التألق والحفاظ على ثبات المستوى مع فرقهم في القطاع.

وأشار إلى أن هذا ما تحقق بالفعل مع الثنائي مهند وبطيخة، حيث تمت متابعتهما في مباراة الأمس مع فريق 2005، وكانا من أسباب فوز الإسماعيلي.

وأكد جلال أنه تم التنسيق مع خالد القماش رئيس قطاع الناشئين، وحسني عبد ربه المدير الرياضي، لدعم فريق الشباب بلاعبين من الفريق الأول والعكس، بما يحقق أفضل استفادة للنادي.

وشدد على أن الفريق بحاجة لكل لاعب قادر على صنع الفارق، وهو هدف نسعى إليه أيضًا من خلال تصعيد جيل جديد من المواهب للنادي الإسماعيلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج المباريات الودية لا تمثل أولوية بالنسبة له، بقدر الاهتمام بتحقيق المكاسب الفنية منها، مثل تجهيز اللاعبين، وتنفيذ بعض المهام الفنية، وتجربة مراكز جديدة، وهي أمور تحتاج إلى المباريات الودية قبل خوض المواجهات الرسمية.

وطالب جلال جماهير الإسماعيلي بالاستمرار في دعم الفريق، مؤكدًا أنها تمثل اللاعب رقم 1، والعامل الأهم الذي يعول عليه الفريق في تحقيق الانتصارات.

