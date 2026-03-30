الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كوكوريلا يؤكد صعوبة مواجهة مصر ويتحدث عن مستقبله مع برشلونة

مارك كوكوريلا
حمزة شعيب

 

تحدث مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، عن أهمية المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على ملعب إسبانيول، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم المقبلة في يونيو.

وأكد كوكوريلا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للاعبي إسبانيا، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة أخيرة لإثبات الجاهزية الفنية أمام الجهاز الفني بقيادة لويس دي لا فوينتي، رغم اختلاف طبيعة المباراة مقارنة بالمواجهات الكبرى.

ووصف لاعب إسبانيا منتخب مصر بالمنافس القوي، مسترجعًا المواجهة التي جمعت الفريقين في أولمبياد طوكيو، والتي أكد أنها كانت صعبة للغاية، مشددًا على أن المنتخب المصري يعد من أفضل منتخبات القارة الأفريقية، وهو ما يدفع لاعبي إسبانيا لبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية.

كما أشار كوكوريلا إلى أهمية المباراة الودية السابقة أمام البرازيل، مؤكدًا أنها كانت فرصة حاسمة نجح خلالها في إثبات قدراته، وهو ما يسعى لتكراره أمام مصر.

وعلى صعيد الفريق، أشاد كوكوريلا بزميله ميكيل أويارزابال، مؤكدًا أنه لاعب مؤثر ويحظى باحترام كبير داخل الفريق، لما يقدمه من إضافات فنية وخبرات، رغم عدم تقدير البعض لإمكاناته في السابق.

وأعرب لاعب تشيلسي عن سعادته بخوض المباراة في إقليم كتالونيا، مؤكدًا أن الأجواء ستكون مميزة، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على اللقاء.

وفيما يتعلق بالمدير الفني لويس دي لا فوينتي، أوضح كوكوريلا أنه يتمتع بالهدوء والتركيز، ويجيد اتخاذ القرارات، معربًا عن أمله في تحقيق نفس النجاحات التي حققها المنتخب الإسباني مؤخرًا في بطولة أوروبا.

واختتم كوكوريلا تصريحاته بالحديث عن مستقبله، مشيرًا إلى صعوبة رفض أي عرض محتمل من نادي برشلونة، مؤكدًا أن القرار في حال حدوثه لن يكون فرديًا، بل سيأخذ في الاعتبار مصلحة عائلته قبل حسم موقفه النهائي.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

