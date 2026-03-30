غيرت ترتيبه في أساطير ليفربول.. كاراجر يثير الجدل من جديد حول صلاح

أثار جيمي كاراجر، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي السابق، الجدل من جديد حول رأيه في محمد صلاح، لاعب الفريق الأول بالريدز.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله رسميا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري رغم امتلاكه عقد حتى صيف 2027.

وكتب كاراجر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلا: “غيرت رأيي فيما يخص ترتيب صلاح بين أساطير النادي وجعلته الخامس بعد 12 شهرًا لأنني أعتقد أن محمد هذا الموسم لم يظهر بما فيه الكفاية خارج الملعب ولا أهتم كثيرًا بما يقدمه على الملعب لأن هذا كان أول موسم عادي بالنسبة له، كنت أتمنى أن يتحدث أكثر بإسم النادي بعد الهزائم وألا يتهجم على المدرب علنًا”.

يذكر أن كاراجر دائما ما ينتقد الدولي المصري محمد صلاح خاصة بعد واقعته مع آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول.