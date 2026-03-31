شوبير يكشف صحة صدور حكم لـ زيزو في أزمته مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن عدم صدور أي حكم داخل اتحاد الكرة بشأن أزمة مستحقات أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي ، مع نادي السابق الزمالك .

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: لم يصدر أي حكم من اتحاد الكرة ، ولن يتم الحكم في الوقت الحالي بسبب معسكر كأس العالم وبعدها يتم إعلان الحكم .

وأضاف : والد زيزو واثق في اللوائح والقوانين ، وفتح الباب أمام الزمالك للخروج للمحكمة الدولية حال صدور الحكم لصالح زيزو .

وأكمل: والد زيزو فتح الباب أمام إنهاء الأمر بشكل ودي مع الزمالك بعد التاريخ الكبير ، الذي قدمه اللاعب مع الفريق طوال السنوات الماضية.

وأختتم زيزو ، تصريحاته قائلا : لن يصدر الحكم في الوقت الحالي بسبب كأس العالم، لأن القرار سيحدث بلبلة ، وبالتالي سيؤثر على تركيز المنتخب.