منتخب مصر ضيفاً على نظيره الإسباني في قمة أوروبية أفريقية استعداداً للمونديال

يخوض منتخب مصر لقاء من العيار الثقيل في التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء) بتوقيت القاهرة أمام نظيره الإسباني على ملعب آر سي دي إي معقل نادي إسبانيول برشلونة، ضمن استعدادات كلا الطرفين للمشاركة في نهائيات النسخة رقم 23 لكأس العالم التي تقام في ضيافة كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو هذه السنة.

القمة الأفرو أوروبية التي يُديرها طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجى كاباكوف، سيكون الثاني لكلا المنتخبين عقب ضمانهما التأهل للمونديال، حيث استهلا تحضيراتهما يوم الجمعة الماضي، وفيه تفوق "الفراعنة" على منتخب السعودية في جدة (4 – 0) وحسم "الماتادور" مواجهته أمام نظيره الصربي (3 – 0).

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني عبر خلال المؤتمر الصحفي أمس الإثنين عن تقديره للمنافس الكبير وللكرة الإسبانية عموماً وكشف أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه وفريقه مزيداً من الثقة قبل خوض غمار "العُرس" العالمي الصيف المقبل للمرة الرابعة في تاريخ مصر من خلال المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

على الجانب الأخر سيكون لقاء اليوم هاماً جداً بالنسبة للمنتخب الإسباني المصنف الأول أوروبيا وعالمياً برصيد 1879.12 نقطة وبطل أوروبا 4 مرات (1964 ’ 2008 ’ 2012 ’ 2024)، حيث يُدرك مديره الفني لويس دي لا فوينتي أنه يواجه مدرسة عربية أفريقية كبيرة قد ترسم ملامح خطة لعب "لاروخا" أمام الثنائي السعودية وكاب فيردي في المجموعة الثامنة لكأس العالم التي تضم كذلك منتخب أوروجواي بكل نسختي 1930 و1950.

"الفراعنة" أصحاب المقام الرفيع في قارة أفريقيا برصيد 7 ألقاب (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010) وأصحاب المركز الخامس أفريقياً والـ 29 عالمياً برصيد 1560.52 نقطة، يفتقدوا جهود القائد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بداعي الإصابة ’ لكن المدير الفني حسام حسن يعول على عدد من الأوراق الهامة القادرة على صنع الفارق وخلق المتاعب للدفاع الإسباني وعلى رأسها "دينامو" الوسط إمام عاشور وبجواره رجل المهام الصعبة في هذا اللقاء مروان عطية المتوقع أن يشكل حائط صد متقدم أمام خط الدفاع الذي تألق منه في مباراة السعودية الثنائي حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومن المتوقع أن ينضم لهما رامي ربيعة اليوم، وفي الأمام الجناحين أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" اللذان قدما أداء رائع في المواجهة السابقة أمام "الأخضر" السعودي وسجلا الهدفين الثاني والثالث ومعهم الثنائي المحترف هيثم حسن جناح ريال أوفييدو بالدوري الإسباني الذي خاض أول مباراة دولية أمام السعودية وقدم مستوى متميز بالإضافة لقائد الهجوم عمر مرموش الأغلى في القيمة السوقية في قائمة المنتخب وصاحب الهدف الرابع في لقاء الجمعة في جدة.

أما لا فوينتي الذي واجه منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو كمدير فني للمنتخب الأولمبي الإسباني قبل خمس سنوات وخرج بنتيجة التعادل السلبي، فقد حشد قائمة تزيد القيمة السوقية لها عن 1.31 مليار يورو على رأسها ثنائي برشلونة بيدري وفيرمين لوبيز ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي وميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد ’ بالإضافة للنجم لامين يامال جناح العملاق الكتالوني صاحب الـ 200 مليون يورو، لكنه يفتقد خدمات مارتن زوبيميندي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي بعد تعرضه للإصابة أثناء المعسكر الذي أقيم في العاصمة مدريد قبل شد الرحال إلى كتالونيا أمس الإثنين لخوض هذا اللقاء.

الجدير بالذكر أن مواجهة اليوم ستكون الثانية بين العملاقين اللذين التقيا من قبل بتاريخ 6 مارس 2006 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو الخاص بنادي التشي وتمكن المنتخب الإسباني من التفوق (2 – 0) بصافرة الإيطالي ستيفانو فارينا وسجل له راؤول جونزاليس في الدقيقة 14 وخوسيه أنتونيو رييس في الدقيقة 57 في توقيت كان يقود منتخب مصر المدرب الكبير حسن شحاتة ومنتخب إسبانيا المخضرم التاريخي لويس أراجونيس.