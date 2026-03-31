غيابات مؤثرة في صفوف منتخب مصر واسبانيا ... تعرف عليها

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لمواجهة قوية ونارية أمام نظيره الإسباني، في مباراة ودية تحمل طابع الاستعدادات الرسمية لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تأتي المباراة ضمن برنامج الإعداد المكثف للفراعنة لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل خوض منافسات البطولة العالمية.

موعد المباراة ومكانها

يلتقي المنتخبان في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد آر سي دي إي بمدينة برشلونة الإسبانية. المباراة تعتبر فرصة مهمة للمدربين لاختبار التشكيل الأساسي، وتجربة خطط اللعب المختلفة، كما تمنح الجماهير فرصة لمتابعة المواجهة بين المنتخبين قبل أشهر قليلة من انطلاق المونديال.

غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين

سيغيب عن صفوف المنتخب المصري النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة خلال المباريات الأخيرة، ما سيجبر الجهاز الفني على البحث عن بدائل قادرة على قيادة هجوم الفراعنة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

من الجانب الإسباني، أعلن الموقع الرسمي للمنتخب عن غياب النجم مارتين زوبيميندي بسبب إصابة في الركبة اليمنى، ما يقلل من الخيارات الهجومية للمنتخب الإسباني في اللقاء الودي، ويتيح لمصر فرصة تجربة استراتيجيات جديدة بدون ضغط المنافس الأساسي.

أهمية المباراة للفريقين

تأتي المباراة ضمن استعدادات كأس العالم 2026، وتعتبر اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية المنتخبين للمنافسة على المستوى العالمي. كما تمنح اللاعبين فرصة الانسجام على المستوى الفني والبدني، وتجربة لاعبين جدد أو دمجهم في التشكيل الأساسي قبل البطولة.