فرصة أخيرة.. معتمد جمال يحدد مصير نجم سوبر في إياب نهائي الكونفدرالية

يحسم الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مصير مشاركة عمر جابر نجم القلعة البيضاء في قادم الساعات أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان عمر جابر أصيب خلال مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز بـ تمزق في العضلة الضامة، ما أدى إلى غيابه عن مواجهات بيراميدز والأهلي وسموحة في الدوري، ولقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

وينتظر معتمد جمال مدرب الزمالك تقرير الجهاز الطبي النهائي من أجل تحديد مصير مشاركة عمر جابر فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف دون رد فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الذي أقيم فى العاصمة الجزائرية السبت الماضي.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.